ANSA/Cripto Investimenti:Authority Ue,ecco come tutelarsi

(di Chiara Di Michele) (ANSA) - MILANO, 20 MAR - Dalla perdita del capitale investito alla pubblicità ingannevole, dalle truffe fino agli attacchi informatici. Sono solo alcuni dei rischi che bisogna conoscere prima di investire in cripto-attività, perché ad oggi queste operazioni virtuali non sono per tutti, anzi, ad oggi per la gran parte dei consumatori sono investimenti altamente rischiosi. Una sorta di manuale per valutare i rischi, con domande a cui rispondere, è stato messo a punto dalle Autorità di vigilanza dell'Ue, Eba (Autorità bancaria europea), Esma (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) ed Eiopa (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che questa settimana hanno lanciato un allarme per dire che "numerose cripto-attività sono altamente rischiose e speculative" e "non sono adatte per la maggior parte dei consumatori al dettaglio come investimento o mezzo di pagamento o scambio" . Le tre Authority forniscono così dei consigli pratici da seguire prima effettuare degli acquisti, che vanno dai Bitcoin a prodotti e servizi legati a token virtuali. Innanzitutto bisogna porsi una domanda: ci si può permettere di perdere tutto il denaro investito? Molte cripto-attività, infatti, sono soggette a movimenti di prezzo improvvisi ed estremi - spiegano le Autorità di supervisione - e sono speculative perché il loro prezzo spesso dipende esclusivamente dalla domanda dei consumatori (ad esempio, potrebbero non esserci attività di copertura o altro valore tangibile). Quindi, si potrebbe perdere un'enorme quantità o addirittura tutto il denaro investito. Bisogna fare attenzione, poi, alla pubblicità ingannevole, anche attraverso i social e gli influencer, diffidando di rendimenti rapidi o elevati promessi. La seconda domanda da porsi quindi è: siamo disposti ad assumersi rischi elevati per guadagnare i rendimenti pubblicizzati? Bisogna inoltre essere consapevoli dell'assenza di protezione nel caso in cui l'investimento andasse male, in quanto, la maggior parte delle cripto-attività e della vendita di prodotti o servizi ad esse associati non sono regolamentate nell'Ue. C'è poi il rischio di truffe e di frode, in quanto, esistono numerose cripto-attività false il cui unico scopo è privare i consumatori del loro denaro utilizzando diverse tecniche, ad esempio il phishing. Da non sottovalutare poi la complessità di alcuni prodotti, non adatti quindi a molti consumatori. Sulla base di questi rischi, le altre domande da porsi sono: le caratteristiche delle cripto-attività o dei prodotti e servizi correlati sono note? Le imprese, o altri soggetti, con cui si negozia sono rispettabili, oppure, figurano nella blacklist delle autorità nazionali competenti? Si è in grado di proteggere efficacemente i dispositivi utilizzati per acquistare, archiviare o trasferire le cripto-attività, comprese le chiavi private? (ANSA).

