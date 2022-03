Fintech: Ciocca,su cryptoasset non solo warning ma regole(2)

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Con i regolamenti europei, Pilot, Micar e Dora, presto "avremo una cornice normativa che segna una rivoluzione. È il passaggio dal far west di oggi ad uno standard di regole direttamente applicabili in tutta la Ue", osserva Ciocca. Per quanto riguarda l'Italia, "dobbiamo prepararci ad approntare quelle regole nazionali che non sono toccate dalla legislazione europea e che rappresentano il presupposto, il fondamento di tutto". il Commissario si riferisce in particolare alle norme di diritto civile e commerciale, necessarie affinché le imprese possano emettere titoli sulla blockchain e gli investitori possano acquistarle e venderle. Serve poi "una vigilanza su questi registri, in modo che siano chiari ruoli, centri di imputazione e responsabilità. In altre giurisdizioni, come Germania, Francia e Lussemburgo, queste regole ci sono già". Per Ciocca, "dobbiamo fare in fretta. Ogni ritardo penalizza la competitività del nostro sistema". Interpellato sulla guerra in Ucraina, Ciocca evidenzia che "il mondo è cambiato e si è creata una polarizzazione. Non è un caso che gli Stati Uniti puntino con determinazione ad uno sviluppo olistico dell'ecosistema degli asset digitali. Al tempo stesso la Cina ha chiuso al mercato della blockchain, e lo stesso ha fatto la Federazione russa. La potenza di mining si sta quindi spostando in Occidente. Dal punto di vista strategico questa è una grande opportunità". (ANSA).

