++ Energia:Draghi, serve tetto Ue a prezzo gas,ci coordiniamo ++

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "La riunione" di domani con il presidente spagnolo, Pedro Sanchez, e con quello portoghese, Antonio Costa (in collegamento video il greco Kyriakos Mitsotakis" è nato "molto spontaneamente" e "può essere importante per coordinare le nostre posizioni". Lo ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa. "Noi siamo convinti che sia necessario un tetto europeo al prezzo del gas", "è un fatto che in Europa sia superiore a tutte le altre parti del mondo". Poi il premier ha spiegato anche come serva separare il prezzo dall'energia elettrica da quello del gas. (ANSA).

