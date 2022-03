(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "C'è una grossa differenza fra quei nomi. Al momento Salvini sostiene un governo europeista, questo è un fatto". Lo ha detto il premier, Mario Draghi, in conferenza stampa, commentando il discorso in cui il premier spagnolo Pedro Sanchez si è domandato "cosa sarebbe dell'Europa oggi se Salvini, Le Pen e Abascal fossero a capo dei governi in Italia, Francia e Spagna". (ANSA).

