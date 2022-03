++ Sánchez, con leader come Salvini al governo sarebbe morte Ue

(ANSA) - MADRID, 16 MAR - Vladimir Putin "ha sostenuto" leader con cui Vox "si è riunito negli ultimi anni", come Salvini o Le Pen, perché "ciò che desidera" sarebbero "governi autoritari in Europa": è quanto sostenuto nel Parlamento spagnolo dal premier Pedro Sánchez, in un discorso rivolto al leader di Vox, Abascal. "Se in Italia governasse Salvini, in Francia Le Pen, e voi aveste qualche responsabilità di governo in Spagna, sarebbe la morte dell'Ue", ha aggiunto. "Ma questo non succederà, né la Spagna né l'Europa permetteranno che voi e i vostri movimenti politici governiate in Europa, l'Ue prevarrà e non ce la farete né lei né Salvini, Le Pen, o Putin". (ANSA).

Ottieni il codice embed