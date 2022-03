Consob: Savona, su criptovalute c'è vuoto normativo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "C'è un buco normativo che si moltiplica di fronte alle criptocurrencies". E' quanto ha denunciato il presidente della Consob Paolo Savona, in audizione alla commissione parlamentare sulle banche in merito alle vendite di diamanti da società terze specializzate alle filiali degli istituti di credito. Dietro alle criptovalute, "quando nascono, c'è il nulla è una scrittura contabile" ha spiegato Savona sottolineando tuttavia che il parlamento "ha già fatto dei progressi", dando ad esempio alla Guardia di Finanza il compito di fare una lista di chi gestisce questi strumenti. E questo è un passo importantissimo - ha affermato - perché di 650 siti che abbiamo chiuso non riusciamo a trovare le persone che ci stanno dietro". Savona ha assicurato infine che "stiamo studiando attentamente il problema, speriamo di dare una risposta ai consumatori anche perché ce lo impone la Costituzione. La Costituzione - ha detto infatti - non ci impone la trasparenza e il buon funzionamento del mercato ma l'equità e l'evitare le truffe". (ANSA).

