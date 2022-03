L'AGENDA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BRUXELLES (1)

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - LUNEDÌ 14 ----------- BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri del Lavoro e Affari Sociali - Epsco (h 10.30). - Ue, Eurogruppo (h 13.30). - Ue, conferenza della Corte dei conti francese, con il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. - Eurostat, dati su turismo e produttività del lavoro e del capitale. PARLAMENTO UE: - Ue, commissione Trasporti: audizione del commissario al Mercato interno, Thierry Breton (h 13:45). - Ue, commissione Esteri: audizione dell'alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina, Christian Schmidt (h 13:45); - Ue, commissione Mercato interno: voto sui fondi alla Moldova (h 14:00). - Ue, commissione Bilancio: voto sul testo per le criptovalute (h 16:00). PARIGI - Ue, la delegazione della commissione Inge all'Eurocamera incontra gli esperti in cyberdifesa francesi. STRASBURGO - Consiglio d'Europa, sessione straordinaria dell'assemblea parlamentare per decidere su ulteriori sanzioni/esclusione della Russia (fino al 15/03). MARTEDÌ 15 ----------- BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri dell'Economia Ecofin (h 9,.00) - Ue, riunione dei ministri della Salute in videoconferenza - Ue, sessione plenaria del seminario "Riforma del patto di stabilità e crescita", con il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni - Ue, trilogo sul Digital Services Act, con la vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager. - Eurostat: dati su produzione industriale, eccesso di mortalità, spesa per ricerca e sviluppo, elettricità ed energia, mercato del gas naturale, analisi economica a breve termine. PARLAMENTO UE: - Ue, commissione Ambiente: discussione sulla tassonomia (h 9:30); - Ue, conferenza stampa sul diritto alla disconnessione (h 9:00) e su AI (h 13:30); - Ue, commissione Industria: audizione della commissaria all'Energia, Kadri Simson (h 9:00) - Ue, commissione Esteri: audizione dell'Alto rappresentante, Josep Borrell (h 9:00) e dibattito sulla Bosnia con i membri della presidenza tripartita del paese, Milorad Dodik, Šefik Džaferović e Željko Komšić. - Ue, commissione Salute: audizione degli esperti Ema (h 9:30). STRASBURGO - Cedu: sentenza su ricorso contro la Svizzera di un sindacato che non ha potuto manifestare a causa delle restrizioni imposte per la pandemia. - Consiglio d'Europa, sessione straordinaria dell'assemblea parlamentare per decidere su ulteriori sanzioni/esclusione della Russia. LUSSEMBURGO - Corte Ue, sentenza nella causa sulla divulgazione di informazioni (h 9:30). - Ue, visita della presidente del P.e., Roberta Metsola. MERCOLEDÌ 16 ----------- BRUXELLES - Ue, Collegio dei commissari - Ue, commissario all'Economia, Paolo Gentiloni riceve il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. - Eurostat: dati su impatto del Covid-19 sul commercio al dettaglio e commercio internazionale di beni culturali. PARLAMENTO UE: - Ue, commissione Libertà civili: audizione del responsabile per i diritti fondamentali Frontex, dibattito sullo scambio automatizzato di dati per Dna, dattiloscopia e targhe dei veicoli in Italia, audizione della commissaria Ue agli Interni, Ylva Johannson (h 09:00). - Ue, commissione Mercato interno: audizione della vicepresidente della Commissione, Margrethe Vestager (h 9::30) e audizione del commissario al Mercato interno, Thierry Breton (h 10:30). LUSSEMBURGO - Corte Ue, sentenza nelle cause sul gasdotto tra Ungheria e Austria (h 11:00). (SGUE). (ANSA).

