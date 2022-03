Ucraina: Singapore, sanzioni contro banche e crypto Russia

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Singapore ha varato sanzioni unilaterali verso la Russia fra cui misure specifiche contro le banche e restrizioni alle transizioni di criptovalute. Lo ha annunciato il ministro degli affari esteri della città-stato che, ribadendo la condanna dell'invasione dell'Ucraina e la violazione della sua "integrità e sovranità", ha sottolineato come "per un piccolo stato come Singapore questo non è un principio teorico ma un precedente pericoloso". In particolare le misure prevedono il bando di beni e servizi finanziari e nuovi investimento da parte del ricco fondo sovrano Gic, in titoli di stato o strumenti finanziari della banca centrale di Mosca. (ANSA).

