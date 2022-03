Vino: lancio Nft per raro Brunello prodotto da Argiano

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Verrà lanciato il 9 marzo il primo Nft (Non-fungible token) della Collezione Catch22 di Italian Wine crypto bank, dedicato al vino 'Vignadelsuolo16', omaggio al raro Brunello di Montalcino, annata 2016, della cantina Argiano. Vignadelsuolo16, spiega una nota, è anche il primo firmato dall'artista Gianluca Biscalchin, noto per le sue creazioni di peculiari microcosmi di città, ingredienti, vini e chef. Coniato in sole 22 copie da Crypto DineWineArt, l'Nft sarà in vendita a 0.4 Ethereum e ciascuno conterrà una chiave per riscattare una magnum del vino che viene prodotto in sole 250 unità. Biscalchin firmerà anche altri Nft della serie toscana che saranno coniati nelle prossime settimane, inclusi quelli di Michele Satta, Marchesi Mazzei, Podere Il Carnasciale. L'Nft di Tua Rita (Refigaffi7) sarà invece firmato da un artista che sarà annunciato prossimamente. Ogni bottiglia riscattata con gli Nft è dotata di un tag di autenticazione univoca che, una volta scansionato, consente di risalire alle transazioni del corrispondente token (acquisto, riscatto del vino, cessione ecc), creando sulla blockchain una prova immutabile di autenticità e trasparenza. (ANSA).

Ottieni il codice embed