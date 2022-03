Edilizia: la blockchain entra nei cantieri

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - La blockchain entra nei cantieri per certificare i verbali direttamente dallo smartphone. Questo avviene grazia a una partnership siglata da MyChicJungle, hub per l'innovazione e la comunicazione digitale, e Mela Works, l'app per la digitalizzazione delle pratiche di cantiere. L'obiettivo della partnership tecnologica, viene spiegato dalle società in una nota, "è creare un nuovo paradigma innovativo, punto di partenza per sviluppare progressivamente altre funzionalità che consentano la notarizzazione in blockchain anche di sopralluoghi, video-ispezioni, immagini, fino ad arrivare in futuro a poter gestire interi contratti". Mela Works fa leva sulla blockchain fin dalla sua nascita, nel 2019, quando ha realizzato una app che consente a impresari edili, uffici tecnici e operatori del settore di seguire i lavori e gestire il cantiere da mobile. Attraverso la partnership con MyChicJungle, l'app si arricchirà con "una soluzione all'avanguardia che implementa la trasparenza e l'efficacia della registrazione e archiviazione di dati, verbali e documenti relativi ai cantieri in massima sicurezza, tanto che è ipotizzabile che nel breve periodo l'autenticazione in blockchain possa acquisire la liceità legale". (ANSA).

Ottieni il codice embed