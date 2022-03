Bitcoin:Consob,chi vuole eludere controlli sbaglia di grosso

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Per le criptovalute è il momento in cui o il mercato diventa mainstream o è un'altra cosa" ma "se qualcuno pensa a questo mercato come a un'opportunità per eludere i controlli antiriciclaggio o altri, penso si sbagli di grosso". Lo ha detto il commissario Consob Paolo Ciocca, intervenendo alla tavola rotonda sul Libro Verde 'La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita', curata dal Mef. "Ben venga - ha quindi - sottolineato il provvedimento recente del ministero" su questo tema. (ANSA).

