Bitcoin: Bankitalia, processo inarrestabile, è opportunità

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Quello delle criptovalute è "un processo inarrestabile" ma "serve coglierne le opportunità" come ad esempio "mettere sul mercato i soggetti cui oggi è precluso per la complessità e i costi". E' il parere di Piero Cipollone, vicedirettore generale della Banca d'Italia, che ha parlato alla tavola rotonda sul Libro Verde 'La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita', curata dal Mef. Cipollone ha sottolineato poi che si tratta di un processo "che forse andrebbe incoraggiato. E' uno sviluppo che come banche centrali vediamo con favore, perché l'innovazione porta benefici se riusciamo a controllarne i rischi". (ANSA).

