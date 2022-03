Agroalimentare:digitale leva per sostenibilità e sviluppo

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Il digitale è la leva fondamentale per la sostenibilità e la competitività dell'agroalimentare: un settore "chiave per l'economia italiana". E' quanto viene evidenziato nel White Paper "Il digitale e l'innovazione tecnologica a supporto del settore agrifood italiano", realizzato dal gruppo di lavoro Filiere produttive 4.0 di Anitec-Assinform e dal gruppo di lavoro Agroalimentare dello Steering Committee Innovazione Digitale nelle Filiere di Confindustria Digitale. L'agricoltura, viene spiegato nel documento, è al centro di un processo di profondo rinnovamento, che punta sulle tecnologie digitali - come Big Data, Intelligenza Artificiale, Machine learning, Internet of Things, Cloud, Blockchain e 5G - per realizzare l'ottimizzazione di filiera che tuteli al meglio il consumatore, migliori la qualità e la resa della produzione agricola e ne garantisca l'origine. L'obiettivo di questo lavoro "è sottolineare il ruolo chiave e abilitante delle tecnologie digitali 4.0 per il settore agrifood, in linea con le esperienze di altri comparti produttivi leader del Made in Italy", afferma il presidente Anitec-Assinform, Marco Gay, sottolineando che "l'innovazione è in grado di sostenere la competitività e la sostenibilità del settore salvaguardando qualità, sicurezza e accessibilità dei prodotti, nonché promuovendo maggiore efficienza dei processi per far fronte alle dinamiche evolutive della domanda". Alla luce delle grandi sfide attuali, la diffusione di nuove tecnologie digitali "può contribuire in modo significativo a innovare il comparto che, nel nostro Paese, non ha solo una rilevanza culturale, ma rappresenta un'importante leva di crescita e sviluppo della nostra economia", sostiene il presidente di Connfindustria Digitale, Agostino Santoni. (ANSA).

Ottieni il codice embed