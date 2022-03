(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Gli effetti delle sanzioni alla Russia sono stati finora significativi. Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, sottolineando che la guerra in Ucraina mostra la necessità di un'azione sulle criptovalute. Le attuali valute digitali sono un veicolo per la speculazione, aggiunge Powell. (ANSA).

