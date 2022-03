Ucraina: esperto, difficile cinese Cips alternativa a Swift (2)

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Secondo Seminerio quindi "a Putin resta la strada del "risparmio" forzoso di valuta pesante attraverso controlli sui capitali in uscita dalla Russia. La banca centrale russa ha precisato che il divieto di esportazione di valuta vale per il futuro e non anche per il servizio di debito estero russo esistente, circostanza che avrebbe causato default a catena su circa 480 miliardi di dollari potenziali, di cui circa 130 in scadenza entro 12 mesi". "Da alcune parti - aggiunge - si è fantasticato che Putin potrebbe usare le criptovalute per aggirare il blocco SWIFT e l'eventuale dipendenza dai cinesi. Molto suggestivo ma è piuttosto improbabile che gli acquirenti occidentali di energia russa usino questo canale di pagamento, anche considerando gli importi coinvolti. Dall'altro lato, le stesse criptovalute potrebbero essere sfruttate dai russi per aggirare i controlli sui capitali, e questa sarebbe un'emorragia potenzialmente letale per il Cremlino". "Nel complesso - conclude - questa potrebbe essere l'occasione decisiva per Putin per sopprimere il sistema cripto, attraverso controlli stretti sugli intermediari finanziari, anche non bancari, e sulla loro capacità di convertire moneta tradizionale in criptovalute". (ANSA).

