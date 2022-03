Toshiba: dopo meno di un anno lascia A.d. Tsunakawa

(ANSA) - TOKYO, 01 MAR - Nuove divergenze a livello gestionale per Toshiba, dopo le dimissioni annunciate dall'amministratore delegato al termine del Cda, a meno di un anno dalla sua nomina. Il 66/enne Satoshi Tsunakawa lascia il posto al vice presidente Taro Shimada, spiega in un comunicato la multinazionale nipponica, ma rimarrà per adesso a capo del board. Lo scorso mese Toshiba aveva presentato un piano per scomporre l'azienda in due diverse entità, quotate separatamente, dopo un progetto definito controverso che prevedeva lo scorporo in tre divisioni, nel tentativo di aumentare la propria redditività. Un nuovo piano di riforme societarie dovrebbe essere approvato nel Cda straordinario previsto per il 24 marzo. In base al prospetto attuale Toshiba intente scorporare le sue attività relative ai dispositivi elettronici, inclusi i segmenti dei semiconduttori e dei dischi rigidi, mantenendo le altre infrastrutture all'interno dell'azienda. Negli ultimi anni la multinazionale che ha più di 150 anni di storia - e le cui attività spaziano dal settore industriale alla ricerca avanzata - è stata al centro di scandali contabili e dalle perdite sugli investimenti nel comparto nucleare, in particolare negli Stati Uniti. Nel giugno dello scorso anno una inchiesta indipendente interna aveva rivelato un tentativo di collusione tra il Cda e il governo di Tokyo, atto ad impedire una maggiore presenza di investitori stranieri nell'organigramma aziendale. La notizia determinò l'uscita di scena a sorpresa dell'allora presidente del consiglio degli azionisti, Osamu Nagayama, assieme a un altro membro del comitato che era predisposto a garantire la trasparenza delle operazioni finanziarie della società. (ANSA).

