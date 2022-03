ANSA-BOX/ Russia via da Swift ma difficile opzione Cips

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La Cina potrebbe dare un aiuto alla Russia a sfuggire alla morsa delle sanzioni e del blocco finanziario imposti dall'Occidente ma al momento appare difficile che il suo sistema di messaggi delle transazioni Cips possa sostituire lo Swift dal quale sono state espulse le banche di Mosca. Analisti ed esperti sottolineano infatti come, sebbene in crescita, il sistema cinese Cips sia ancora poco diffuso nel mondo e per molti aspetti poggi sulla stessa infrastruttura Swift. Un appoggio inoltre alla Russia potrebbe far incorrere le banche di Pechino, molte a guida statale, in sanzioni secondarie da parte delgi Usa e della Ue. Come ricorsa l'investitore professionale ed editorilsta Mario Seminerio "il Cips (Cross-Border Interbank payment system) cinese è il concorrente di SWIFT, e regola in renminbi. Ospita 1.200 istituzioni finanziarie locali di 100 paesi, di cui una ventina russe. Cips ha ancora davanti a sé molta strada, prima di diventare concorrente di peso di Swift, visto che il renminbi pesa sugli scambi globali per circa il 2% a fronte del 40% circa del dollaro": Secondo Seminerio, "anche ipotizzando una triangolazione con la Cina, la Russia avrebbe comunque forti limitazioni operative, oltre al costo di quello che sarebbe un sostanziale assoggettamento al potere economico-finanziario di Pechino". Anche esperti cinesi, intervistati da Bloomberg, come Yu Lingqu, vice direttore al Cdi, un think tank statale a Shenzen, ritiene che la Russia potrebbe utilizzare il meccanismo di scambio di valuta con la Cina inaugurato nel 2014 dopo la crisi di Crimea ma altro tema è l'utilizzo come alternativa del Cips. Questo infatti, sottolinea, è in grado di garantire i servizi di messaggeria, compensazione e regolamento della transazione ma deve utilizzare Swift per le banche non aderenti. Il sistema basato in Belgio infatti coinvolge 11mila soggetti finanziari in tutto il mondo. C'è poi il tema delle criptovalute, che hanno visto un rialzo delle quotazioni dopo una caduta che durava da settimane. A parte le difficoltà tecniche di convertire fondi per miliardi in un'economia molto dipendente dal dollaro, flussi di denaro di quel tenore potrebbero essere comunque monitorati e bloccati Ancora Seminerio: "da alcuni parti si è fantasticato che Putin potrebbe usare le criptovalute per aggirare il blocco SWIFT e l'eventuale dipendenza dai cinesi. Molto suggestivo ma è piuttosto improbabile che gli acquirenti occidentali di energia russa usino questo canale di pagamento, anche considerando gli importi coinvolti. Dall'altro lato, le stesse criptovalute potrebbero essere sfruttate dai russi per aggirare i controlli sui capitali, e questa sarebbe un'emorragia potenzialmente letale per il Cremlino". "Nel complesso - conclude - questa potrebbe essere l'occasione decisiva per Putin per sopprimere il sistema cripto, attraverso controlli stretti sugli intermediari finanziari, anche non bancari, e sulla loro capacità di convertire moneta tradizionale in criptovalute" (ANSA).

