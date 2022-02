L'AGENDA ECONOMICO-FINANZIARIA DI BRUXELLES

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Avvenimenti di interesse europeo previsti per la settimana dal 28 febbraio al 6 marzo: LUNEDÌ 28 ----------- BRUXELLES - Eurostat: dati su spesa pubblica, struttura della popolazione, infortuni sul lavoro, combustibili. PARLAMENTO UE - Pe, la presidente del Parlamento Roberta Metsola riceve la commissaria Margrethe Vestager (h 17.45). - Commissione Commercio: voto su relazione carbon tax (h 13.45) - Commissione Economica: voto relazione Mercato delle criptovalute (h 13.45) - Commissione Agricoltura: dibattito su impatto dell'invasione russa dell'Ucraina sui mercati agricoli dell'UE (h 15.45) - Commissione Economica: evento su donne in finanza con interventi della la presidente del Parlamento Ue Metsola, i commissari Vestager, Georgieva, McGuinness e Gentiloni, la presidente dela Bce Lagarde e la commissaria al Tesoro Usa , Yellen (h 16.45). - Commissione Giustizia: audizione commissario per la Giustizia Didier Reynders proposta 'due diligence sostenibilità aziendale' ROUEN(FRANCIA) - Ue, riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione (fino all'01/03). MARTEDÌ 1 ----------- BRUXELLES - Ue, Trilogo su Dma con la commissaria Margrethe Vestager. - Ue, riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle Banche centrali del G7. Con il Commissario all'Economia Paolo Gentiloni. - Ue, conferenza annuale sull'economia circolare con il commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders. - Eurostat: dati su fatturato industriale e occupazione. REGIONI - Briefing online sul monitoraggio della parità di genere al CdR (h 12.30 - 13.30). PARLAMENTO UE - Pe, Plenaria straordinaria su situazione in Ucraina con la presidente dela Commissione Ursula Von Der Leyen (h 12.00). ROUEN - Ue, riunione informale dei ministri responsabili della politica di coesione. MERCOLEDÌ 2 ----------- BRUXELLES - Ue, Collegio dei commissari. - Ue, conferenza sul Patto di stabilità e crescita dopo il Coronavirus con il commissario per il Bilancio, Johannes Hahn. - Eurostat: stime flash dell'inflazione; dati su uova, macellazione, trasporto ferroviario e commercio di merci con gli Stati Uniti. PARLAMENTO UE - Pe, la presidente del Parlamento Roberta Metsola riceve il presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, gen. Claudio Graziano (h 9.30) la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (h 13.30) LUSSEMBURGO - Corte Ue: sentenza nella causa tra Fidia farmaceutici ed Euipo su proprietà intellettuale (h 11.00). GIOVEDÌ 3 ----------- BRUXELLES - Eurostat: dati su prezzi alla produzione industriale, disoccupazione, fatturato dei servizi. LUSSEMBURGO - Corte Ue: sentenza nella causa della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla libertà di stabilimento (h 9.30); - Corte Ue: conclusioni nella causa su veicoli diesel in Germania (h 9.30); ARLES - Ue, riunione informale del Consiglio Affari generali (h 10.00, fino al 4/3). MARSIGLIA - Ue, summit europeo delle regioni e delle città (fino al 4/3). (SEGUE).

