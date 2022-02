Bitpanda acquisisce la britannica Trustology

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Bitpanda ha acquisito la fintech britannica Trustology, piattaforma istituzionale di custodia di cripto regolamentata dalla Financial Conduct Authority, che prenderà il nome di Bitpanda Custody. L'acquisizione permetterà all'azienda austriaca di offrire agli utenti una piattaforma di custodia di cripto di livello istituzionale e sicura, sofisticata, con Bitpanda Custody che prenderà in custodia tutti gli asset di Bitpanda. Bitpanda Custody offrirà servizi di custodia nel Regno Unito, andando ad affiancare le licenze già possedute da Bitpanda nell'Unione Europea. "Il team di Trustology ha costruito una tecnologia di custodia eccezionale e siamo felici di accoglierli nel team Bitpanda. Tutto quello che facciamo è guidato dalla convinzione che la tecnologia blockchain e gli asset digitali trasformeranno profondamente l'ecosistema finanziario. In tutto il mondo le persone avranno il potere di gestire il proprio futuro finanziario. Bitpanda Custody ci fa fare un passo avanti verso la costruzione di una piattaforma di investimento digitale sicura e pienamente regolamentata, per tutti, nuovi investitori e professionisti" ha dichiarato Eric Demuth, co-fondatore e Ceo di Bitpanda. (ANSA).

