(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Il Bitcoin cala ai minimi delle ultime due settimane e mezzo con le tensioni in Ucraina. La critpovaluta perde il 5% a 37.150 dollari. In calo anche le altre valute digitali, con Ether che cede il 5%, il Dogecoin il 7% e lo Shiba Inu l'8%. (ANSA).

Ottieni il codice embed