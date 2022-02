Standard Ethics: cinque società italiane tra più sostenibili (2)

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Tra le 40 società italiane considerate si evidenziano cinque settori di punta: banche (36%), utility (16%), assicurazioni (6%) abbigliamento e prodotti tessili (4%) e attrezzature mediche (4%). Il restante 38% dell'indice è composto da diversi settori, di cui ognuno vale meno del 5% del campione. "A livello mondiale - ha commentato Jacopo Schettini Gherardini, direttore ricerca di Standard Ethics - le società con i rating EEE- (il rating più alto per un'azienda a livello globale) sono in Francia, come Cap Gemini, Unibail-Rodamco-Westfield, nel Regno Unito, come Vodafone, London Stock Exchange, Intertek, in Svizzera, come Adecco, Geberit, Swiss Re, e anche nei Paesi Bassi, come Nn Group e Wolters Kluwer. Troviamo società meno allineate alle indicazioni internazionali a Hong Kong per esempio, dove il rating medio dello Se Hong Kong Index è E". Guardando ai settori industriali i più sostenibili "sono nel campo della tecnologia, quelli altamente innovativi, di recente costituzione - ha spiegato - perché più dematerializzati e privi di problemi di conversione industriale, anche se in qualche caso sono a livello elevato dal punto di vista ambientale, ma problematici da quello fiscale. Se infatti per sostenibilità s'intende curare l'impatto sulle nuove generazioni, preso atto che non inquinino, non pagare tasse per 2 o 3 milioni di dollari è un problema, ma ci attendiamo che venga risolto: d'altra parte il G7 e il G8 hanno iniziato a parlarne. Ci sono poi esempi - ha concluso - anche nei settori storici come la finanza, le banche in particolare e le utility, che si trovano dei buoni livelli di sostenibilità. Hanno compreso l'importanza di allinearsi alle indicazioni internazionali. Più problematici altri come automotive, con spiccata aggressività, e moda, due settori a cui il fatto di cambiare più lentamente si somma a catene di produzione di fornitura molto lunga. C'è poi il mining, meno sindacalizzato e a cui è stata chiesta un'accelerazione". (ANSA).

Ottieni il codice embed