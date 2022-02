WindTre:Corti, il digitale chiede una responsabilità sociale

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - La digitalizzazione è al centro dell'agenda del Governo e le connettività ultrabroadband, l'IoT, l'intelligenza artificiale, i Big Data e la blockchain rappresentano ormai realtà consolidate. Da una parte significa grandi opportunità, dall'altro grandi responsabilita, come sottolinea Gianluca Corti, Chief Commercial Officer e prossimo co-Ceo di WINDTRE, all'evento Imagine Possible di Ericsson. "Vivremo meglio con tutta questa tecnologia? - si chiede il manager - Aumenterà la produttività, le risorse saranno usate in modo più efficiente salvaguardando il pianeta, automatizzeremo i lavori gravosi, migliorerà l'assistenza sanitaria e avremo un modello di autoapprendimento tale che l'innovazione sarà day by day. Ma ci sarà anche il pericolo di derive: per cui credo che questo cambiamento vada gestito con responsabilità". Le aziende "hanno l'opportunità di guidare questo sviluppo se hanno un proposito sociale accanto a quello economico, che per WindTre è supportare le persone in questo percorso, dare una connettività potente, affidabile e sicura ma con strumenti tecnologici e formativi per costruire insieme un futuro migliore", conclude Gianluca Corti. (ANSA).

