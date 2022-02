Energia: dal Molise start up in blockchain per rinnovabili

(ANSA) - TERMOLI, 15 FEB - Una piattaforma digitale "HexErgy" per gestire la domanda di energia delle aziende del territorio e l'offerta proveniente da impianti da fonti rinnovabili già presenti in Basso Molise. E' l'innovativo progetto, il primo del genere in Molise e non solo, su cui è al lavoro una start-up di Termoli: Gestire Energia srl che vede come manager, l'imprenditore di San Salvo (Chieti) Alessio Menna. La società, accreditata Esco - Energy Service Company, è impegnata nello sviluppo di reti intelligenti e progetti di efficienza energetica quali l'illuminazione pubblica smart e servizio energia passando attraverso le energy community. La start-up punta a realizzare un sistema in grado di gestire tutte le richieste provenienti dalle realtà produttive dell'area industriale del Basso Molise utilizzando energia da fonti energetiche rinnovabili già presenti sul territorio. Attraverso HexErgy piattaforma basata sulla tecnologia Blockchain si riuscirà a transare tutte le richieste di energia alleggerendo, di fatto, le reti nazionali presenti. "Il mercato internazionale energetico, spinto dalla crescita di utilizzo di fonti rinnovabili, ha portato la Commissione Europea a definire le normative per la corretta integrazione e regolazione di quella che viene definita "generazione distribuita" - spiega il titolare della Start-up all'Ansa -. L'obiettivo è lo sviluppo di una piattaforma integrata che risponde a questa normativa con tre caratteristiche principali:uno strumento di simulazione della produzione di energia rinnovabile, il relativo consumo e trading, un sistema di visualizzazione e monitoraggio di consumo e produzione energetica che sfrutta l'intelligenza artificiale e un sistema IoT proprietario; una piattaforma che implementa una blockchain privata e proprietaria che permette la registrazione di tutte le transazioni di asset energetici garantendo scalabilità, sicurezza e trasparenza. Ciò permetterà ai piccoli possessori di asset energetici e alle energy services company di giocare un ruolo fondamentale nello scenario energetico". I vantaggi dell'innovativa piattaforma, unica nel suo genere, sono diversi: riduzione dei consumi nei momenti di picco, maggiore flessibilità, maggiore stabilità alla rete, utilizzo più efficiente delle infrastrutture e risorse energetiche". Il progetto è ormai in dirittura d'arrivo e sarà presentato a breve. Rappresenta una rivoluzione nel mondo delle aziende energivore e rappresenta una risposta ad una sempre crescente richiesta di energia, divenuta una problematica non da poco da sostenere soprattutto per le piccole imprese chiamate a sobbarcarsi dei costi in bilancio molto più alti rispetto al passato. (ANSA).

Ottieni il codice embed