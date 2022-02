Bankitalia:Perrazzelli, critpovalute instabili,vanno gestite (2)

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La vice dg della Banca d'Italia ha sottolineato come le transazioni realizzate tramite applicazioni DeFi ( finanza decentralizzata ndr) sono solitamente garantite da collateral, spesso rappresentato da cripto-valute. Si tratta di asset il cui prezzo è soggetto a forti oscillazioni, a seguito delle quali si può determinare un significativo e repentino deterioramento del valore della garanzia, che deve quindi essere reintegrata". Inoltre "nel corso di questi anni si sono registrati casi di "truffe di uscita" ("rug pull"). Si tratta di eventi che si manifestano nel caso di un'offerta iniziale di cripto-valute (Initial Coin Offer, "ICO"), in cui i promotori abbandonano il progetto non rimborsando gli investitori". (ANSA).

