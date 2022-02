Bankitalia: Perrazzelli, nuovo quadro regole per fintech

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - L'innovazione tecnologica che sta cambiando il mondo della finanza deve far "ripensare regole e strumenti a disposizione delle autorità di sorveglianza e supervisione al fine di contemperare obiettivi che appaiono prima facie in contraddizione: "innovazione" e "stabilità", "rapidità" e "sicurezza" nello svolgimento delle transazioni". Lo afferma la vice dg di Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli intervenendo al seminario del convegno Assiom Forex aperto oggi a Parma. La Perrazzelli ha ricordato i nuovi rischi di varia natura che le novità del fintech stanno portando: dal riciclaggio, alla volatilità dei mercati (come visto nelle ultime settimane rispetto alle criptovalute) oltre all' "indebolimento dei sistemi di governance e di gestione dei rischi ovvero una riduzione dell'accountability di tutti i partecipanti all'ecosistema". "Rimane fondamentale garantire la tutela dei consumatori" spiega rilevando come le iniziative legislative delle autorità europee, "che sono in corso di finalizzazione contribuiranno ad accelerare il processo di innovazione". Questa infatti "costituisce una delle principali forze motrici del processo di cambiamento che sta investendo il settore dei pagamenti e quello dell'intermediazione bancaria e finanziaria". La concorrenza può essere accresciuta", vi sono "rischi ma anche straordinarie opportunità". (ANSA).

