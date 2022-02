++ Bankitalia:Perrazzelli, criptovalute instabili,vanno gestite

(ANSA) - PARMA, 11 FEB - Le instabilità delle criptovalute, come visto nel deciso calo dei valori nelle ultime due settimane, "se non opportunamente controllate possono in prospettiva comportare eventuali tensioni sui mercati finanziari, specie nel caso si debba procedere a vendite significative di attività finanziarie". E' quanto ammonisce la vice dg della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli all'Assiom Forex. "Questo,- aggiunge -potrebbe alimentare "corse agli sportelli" facendo precipitare i valori dei token. Questi rischi, di natura sistemica, si aggiungono a quelli per i singoli investitori, che possono perdere l'intero capitale". (ANSA).

