Pagamenti digitali: Benedetto, usabilità fa crescere mercato

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - La crescita dei pagamenti digitali appare inarrestabile e oggi i digital payments vanno oltre alla tradizionale carta di credito. E' quanto in sintesi ha affermato Gabriele Benedetto, ceo di Telepass, intervenuto al webinar "Payments (r)evolution: il futuro dell'ecosistema dei pagamenti" organizzato da EY . "Direi che non è più una questione di se e quando, perché il pagamento digitale è già il futuro delle transazioni. Se siamo ancora sotto il 30% delle transazioni con carta o col bancomat, ci sono degli applicazioni che ormai penetrano oltre il 50-60%. Quello che stiamo capendo è che è importante avere un'esperienza d'uso comoda, semplice, che implichi un pagamento invisibile" le parole di Benedetto. L'ad di Telepass ha fatto poi il punto sulle prospettive delle valute digitali. "Fattori come la blockchain, che in qualche modo girano attorno al mondo dei pagamenti digitali, sono una tecnologia che entrerà e cambierà l'attuale infrastruttura dei pagamenti. La criptovaluta sarà la valuta del futuro? Probabilmente lo saranno le valute digitali regolate il futuro, ma oggi la blockchain ancora non è entrata nel mondo dei pagamenti digitali" ha concluso Gabriele Benedetto. (ANSA).

Ottieni il codice embed