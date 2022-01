Facebook abbandona ambizioni pagamenti digitali, chiude Diem

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - Facebook abbandona il suo ambizioso progetto di aprire al grande pubblico le critpovalute. La Diem Association, il consorzio creato da Facebook nel 2019 per realizzare una futuristica rete di pagamenti, sta chiudendo e i suoi asset tecnologici sono stati venduti per 200 milioni di dollari a una piccola banca della California che fornisce servizi a società per Bitcoin e Blockchain. Lo riportano il Financial Times e il Wall Street Journal citando alcune fonti. La vendita a Silvergate Capital consentirà probabilmente a Facebook di restituire parte dei fondi ai membri fondatori dell'iniziativa, che si erano inizialmente impegnati a versare 10 milioni di dollari. Il progetto di Facebook ha incontrato da subito l'opposozione delle autorità, e ha subito un duro colpo con l'uscita di diversi membri fondatori nel corso del suo primo anno di vita. (ANSA).

