Bitcoin: Fmi esorta El Salvador a rinunciare al corso legale

(ANSA) - NEW YORK, 25 GEN - Il Fmi esorta El Salvador a rinunciare al Bitcoin come moneta legale considerati "i rischi importanti per la stabilità finanziaria e la tutela dei consumatori". El Salvador è stato il primo Paese al mondo a legalizzare il Bitcoin, consentendo l'uso della criptovaluta per tutti gli acquisti di beni e servizi, incluso il pagamento delle tasse. L'avvertimento del Fondo arriva in un periodo di elevata volatilità per il Bitcoin. (ANSA).

Ottieni il codice embed