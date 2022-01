(ANSA) - NEW YORK, 14 GEN - Il Dogecoin sale fino al 15% con Elon Musk che apre all'uso della criptovaluta per comprare prodotti Tesla. Il Dogecoin è così salito fino a 0,20 dollari per poi arretrare a 0,18 dollari. Il miliardario visionario aveva dichiarato in dicembre che Tesla avrebbe reso alcuni dei suoi prodotti acquistabili con Dogecoin e ora ha ufficializzato che la criptovaluta può essere utilizzata per lo shopping. (ANSA).

