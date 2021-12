Consob:oscurati 28 siti abusivi segnalati da Guardia finanza

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Consob ha ordinato l'oscuramento di 28 pagine/siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L'intervento è il risultato di una segnalazione pervenuta alla Consob dalla Guardia di Finanza. Consob e Guardia di Finanza hanno concordato di proseguire e intensificare la collaborazione in questo campo. A tal fine è stato deciso di istituire un apposito gruppo di lavoro congiunto. Le 28 pagine/siti internet per i quali la Consob ha disposto l'oscuramento sono: Gate Technology Corp; EliteCrypto Trade; Maxbit; PrimeXbt Trading Services; Po Trade; AMarkets; Finmax; SimpleFx; Vantage Global Limited; Ultimate-mining.co; Bitcoin Era; Bitcoin Era, CryptoRobot, Sagatrade; Bitcoin-evolutionpro; Bitcoin Up FXPLANB; Binarium Limited. Sale, così, a 593 il numero dei domini web complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei domini web degli intermediari finanziari abusivi. (ANSA).

