Bitcoin: arriva primo metodo pagamento per economia reale

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - L'exchange company Crypto Smart lancia Crypto Smart Market, per utilizzare valute virtuali nell'economia reale. Si tratta, spiega l'azienda in una nota, del "primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa". Crypto Smart Market funziona attraverso gift card di marchi della grande distribuzione italiana, acquistabili sul sito Crypto Smart. L'utente dovrà indicare la persona che utilizzerà la card e, finalizzato l'acquisto, il destinatario riceverà un Sms con un Pin che dovrà essere presentato al momento dell'acquisto, sia nei negozi fisici sia sui siti di e-commerce. "Abbiamo voluto creare un servizio che possa rendere le criptovalute utilizzabili nella vita di tutti i giorni", afferma Alessandro Ronchi, fondatore di Crypto Smart. "Si tratta - prosegue - a tutti gli effetti di un nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute, accrescendo via via il livello di fiducia e credibilità in uno strumento ancora poco conosciuto e su cui molti nutrono ancora perplessità". (ANSA).

