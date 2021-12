Bitcoin: nuovo crollo, -20% su fuga dal rischio

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Nuovo crollo delle quotazioni del Bitcoin di di altri crypto asset, con gli investitori colti da un clima di avversione al rischio per le incertezze economiche legate alla variante Omicron e sulle future scelte della Federal Reserve vista l'impennata dell'inflazione. Secondo la Bloomberg, nelle contrattazioni di stamani in Asia il Bitcon ha segnato un calo di oltre il 20% a 42.296 dollari, prima di recuperare terreno a oltre 47.000 dollari. Ether, il secondo maggiore crypto asset, ha ceduto fio al 17,4% per recuperare a -10% circa. L'intero settore ha cancellato circa un quinto del suo valore complessivo, sceso a circa 2200 miliardi di dollari. (ANSA).

