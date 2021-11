Inps: Tridico, motore di innovazione e trasformazione digitale

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - L'Inps "è da sempre impegnato sul fronte dell'innovazione, tanto da essere considerato un motore di innovazione per tutta la Pa in Italia. In linea con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, vuole e deve partecipare come una delle istituzioni fondamentali a questo processo di ripresa", dando impulso anche alla trasformazione digitale. Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, al convegno internazionale su "Transizione digitale e coordinamento della previdenza sociale nella Ue". Tra le diverse iniziative nazionali ed europee, Tridico ha ricordato il progetto EssPass per realizzare una soluzione blockchain per lo scambio di informazioni previdenziali tra i Paesi europei e ha rimarcato "il grande impegno dell'Inps nel promuovere servizi sempre più vicini alle famiglie, ai lavoratori, ai cittadini e alle imprese, grazie alle tecnologie e all'attivazione di nuovi modelli e servizi agili". (ANSA).

