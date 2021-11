Bitcoin: Savona, criptovalute come biglietti della lotteria

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - "Oggi tutti stanno comprando criptovolute sperando in grossi guadagni. Si acquista la speranza, è come un biglietto della lotteria". Lo ha detto il presidente della Consob Paolo Savona a "Restart - L'Italia ricomincia da te" in onda stasera alle 23,30 su Rai2, paragonando i bitcoin alla mosca cocchiera di La Fontaine. "Trascinano il resto, e se arriva una valanga di compratori i prezzi vanno alle stelle - ha chiarito - Qualcuno crea artificialmente il potere d'acquisto spazzando via quello attuale. Si pone un problema del funzionamento del mercato in termini di equità sociale. E' un wild west, tutti ci chiedono una regolamentazione e anche noi la chiediamo". (ANSA).

Ottieni il codice embed