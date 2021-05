Il Bitcoin è sotto pressione ma Elon Musk non sembra voler arretrare e vendere la criptovaluta. Con degli emoji il patron di Tesla twitta "Tesla has diamond hands", espressione che indica la volontà di un investitore di mantenere invariata la sua posizione nonostante i potenziali rischi e le perdite. Tesla è in calo a Wall Street, dove arriva a perdere il 5,4% bruciando 300 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato da gennaio. (ANSA).