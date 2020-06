Dalla guida autonoma al 5G, Cina investe nella città futura

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 3 GIU - Immaginate se recarvi ogni mattina a lavoro fosse così: salite su un SUV a guida autonoma mentre un assistente personale digitale vi aggiorna sulle ultime notizie. Dopo aver ricevuto in tempo reale avvisi di navigazione, l'auto elettrica decide di indirizzarsi verso il tragitto più veloce. Dopo che siete entrati in ufficio passando per la scansione del volto, l'auto da sola trova la colonnina di ricarica più vicina, vi si reca e mentre siete al lavoro si ricarica da sé. In Cina scenari del genere potrebbero non essere troppo lontani, grazie alle iniziative del governo per lo sviluppo di "nuove infrastrutture" che stanno trasformando il trambusto della vita cittadina in uno stile di vita più verde e più intelligente. Per la prima volta, l'espressione "nuove infrastrutture" è stata citata in un rapporto di lavoro del governo consegnato alla sessione annuale dell'assemblea legislativa nazionale, che ha sottolineato gli sforzi e le risorse che il Paese è disposto a offrire per migliorare le sue città. Il rapporto afferma che la Cina svilupperà reti di informazione di prossima generazione ed espanderà le applicazioni 5G oltre a costruire altre strutture di ricarica per veicoli a nuova energia e a promuovere un uso più ampio delle automobili a nuova energia. Xu Xianping, ex vicepresidente della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, principale organismo di pianificazione economica della Cina, ha detto che secondo le previsioni gli investimenti nazionali in nuove infrastrutture arriveranno a 17.500 miliardi di yuan (circa 2.460 miliardi di dollari) nel periodo 2020-2025, con un tasso di crescita di circa il 21,6% l'anno. Hu Qimu, ricercatore del China Digital Economy Institute, ha detto che, rispetto a quelle tradizionali, le nuove infrastrutture attireranno investimenti da più entità di mercato, come le aziende di internet. Il gigante tecnologico cinese Tencent ha annunciato che investirà 500 miliardi di yuan nei prossimi cinque anni per sviluppare nuove infrastrutture relative, ad esempio, a cloud computing, intelligenza artificiale, blockchain, centri di supercomputer, quantum computing e data center in tutto il Paese. Tang Daosheng, vice presidente esecutivo senior di Tencent, ha detto che, mentre le infrastrutture tradizionali come strade e aeroporti collegano merci e persone, quelle nuove digitali collegano i dati, consentendo l'introduzione di nuovi tipi di prodotti e servizi, nonché di nuovi sistemi di produzione e modelli di business. Secondo gli analisti, lo sviluppo di nuove infrastrutture è una scelta intelligente per la Cina, poiché non solo contrasterà nel breve termine l'impatto economico di COVID-19, ma aiuterà anche il Paese a liberare il proprio potenziale di crescita nel lungo periodo. Secondo Liu Shijin, economista della China Development Research Foundation, la Cina dovrebbe applicare le nuove tecnologie e la filosofia di sviluppo verde per facilitare lo sviluppo di distretti cittadini, che contribuiranno a far crescere da 0,5 a 1 punti percentuali all'anno l'economia del Paese nel decennio futuro. (ANSA-XINHUA).

