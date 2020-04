Pessina, non autorizzata pubblicità su criptovalute

Stefano Pessina rende noto che la sua immagine "è stata utilizzata senza la sua autorizzazione all'interno di una pubblicità che circola sul web volta a promuovere investimenti in criptovalute. La pubblicità, apparsa sui siti di diverse testate giornalistiche, - spiega una nota - riferisce di un'intervista che Stefano Pessina avrebbe rilasciato alla trasmissione Rai 'Quelli che il calcio' per consigliare di investire denaro attraverso la piattaforma 'Bitcoin Profitto'. Si tratta di una notizia assolutamente falsa, in quanto Stefano Pessina non ha mai partecipato alla suddetta trasmissione televisiva né tantomeno ha mai investito personalmente o diffuso questo tipo di consigli per investimenti. Le dichiarazioni a lui attribuite all'interno della pubblicità sono completamente false". Stefano Pessina precisa di non avere mai avuto "alcun rapporto con questa piattaforma di investimenti, prende nettamente le distanze da chi promuove iniziative illecite di questo tipo e invita a diffidare di questi messaggi". Rende noto inoltre di aver già provveduto a segnalare l'accaduto alla Polizia Postale e intende sporgere denuncia presso le sedi competenti.