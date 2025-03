Ribera: 'I dazi Usa una pessima notizia, l'Ue risponderà'

I dazi annunciati da Donald Trump sulle auto importate "sono una pessima notizia. Ci dispiace che l'amministrazione americana stia giocando contro il buon funzionamento del mercato globale. Dobbiamo capire in quali termini esattamente vogliono metterli in atto ma siate certi che risponderemo di conseguenza". Lo ha detto la vice presidente della Commissione Ue per la transizione giusta, Teresa Ribera, al suo arrivo al Consiglio Ue Ambiente a Bruxelles.

L'Ue deve "rispondere con fermezza" ai dazi sulle auto importate annunciati da Donald Trump. Lo ha affermato il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck.

