BlackRock ha raggiunto un accordo per acquistare due dei maggiori porti del Canale di Panama da CK Hutchinson, società che ha base a Hong Kong. L'accordo - riporta il Financial Times - è una vittoria per Donald Trump, che da settimane lamenta che la Cina controlla il Canale di Panama. CK Hutchinson venderà i porti al Global Infrastructure Partners and Terminal Investment, consorzio che include BlackRock.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA