Lagarde: 'La Ue deve prepararsi ai dazi Usa'

La minaccia di nuovi dazi all'Unione europea da parte di Trump "non mi sorprende" e "qui in Europa dobbiamo prepararci e sapere come rispondere". Lo ha detto la presidente della Bce in alla Cnbc a margine del Forum economico mondiale di Davos.

Alla domanda se l'Ue abbia la forza per assorbire l'impatto di nuove barriere commerciali, Lagarde ha risposto che i Paesi Ue hanno un ampio potenziale da sfruttare sviluppando ulteriormente il mercato interno. Lagarde ha notato che l'obiettivo di Trump non è del tutto chiaro e che l'idea di sostituire l'import dall'Europa con produzione interna americana "è discutibile". In ogni caso "il dialogo deve continuare".

Sul taglio dei tassi, Lagarde ha evidenziato che "il ritmo dipenderà dai dati, ma movimenti graduali sono quelli che al momento mi vengono in mente". Ha aggiunto di non credere che la Bce sia in ritardo sui tempi. "Al momento siamo ben posizionati per raggiungere il nostro target in modo sostenibile" nel corso del 2025.

Su un possibile taglio di 50 punti base, Lagarde ha spiegato che non c'è riluttanza a considerare un taglio più grande dei 25 punti ma "siamo partiti presto e con mosse graduali" e l'idea è di continuare su questa strada anche se la Bce è pronta a fare quello che è necessario se ce ne fosse bisogno.

La Bce, ha aggiunto Lagarde, sta gradualmente portando il tasso d'interesse sui depositi verso un livello neutrale, che per quanto sia difficile da definire, al momento è compreso fra l'1,75% e il 2,25%.

Una ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, da molti anticipata in risposta alle politiche attese dall'amministrazione Usa, non preoccupa la Bce. "Se negli Stati Uniti si dovesse riaccendere l'inflazione sarebbe principalmente un problema per loro", ha spiegato Lagarde, in un'intervista alla Cnbc da Davos. "Per quanto ci riguarda, quando guardo all'inflazione penso di aver visto tutto il ciclo: dai tassi in territorio negativo a un'inflazione al 10,4%, e ora al 2,4%. Siamo fiduciosi che il target sia raggiungibile nel 2025. Siamo certi che la disinflazione continuerà e non siamo troppo preoccupati per un'eventuale esportazione di inflazione verso l'Europa. Tuttavia, ci saranno fenomeni interessanti da monitorare, come l'andamento dell'euro-dollaro" che probabilmente risentirà delle politiche della Casa Bianca.

Dombrovskis: 'Pronti a rispondere ai dazi Usa'

Se l'amministrazione Trump metterà in pratica la minaccia di nuovi dazi contro i prodotti europei, "la Ue è pronta a difendere i suoi interessi. Siamo pronti a rispondere in modo proporzionato se sarà necessario, come abbiamo fatto durante la prima amministrazione Trump".

Lo ha detto il Commissario Ue per l'Economia Valdis Dombrovskis durante un'intervista alla Cnbc a margine del Forum economico mondiale. "Gli Usa sono un importante partner strategico, ma è chiaro che siamo pronti a difendere i nostri valori e i nostri interessi se necessario".

