Il Tribunale di Milano ha dichiarato "inammissibile per difetto di interesse ad agire" e "difetto di legittimazione ad agire" le domande di Vivendi in merito alla vendita da parte di Tim della rete fissa Netco a Kkr. Lo si legge in una nota firmata dal presidente del Tribunale Fabio Roia.

