Rapporto Onu: 'Il Pil dell'Italia nel 2025 sale a +0,7%'

La crescita economica dell'Italia nel 2025 rimane modesta. Lo rivelano le stime del World Economic Situation and Prospects 2025 dell'Onu, pubblicato oggi, secondo cui la crescita del Pil passerà dallo 0,5% del 2024 allo 0,7% dell'anno in corso. Il rapporto, parlando di crescita modesta, indica in Italia "consumi privati e governativi moderati, ed esportazioni lente".