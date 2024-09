L'Antitrust avvia un'indagine sull'editoria scolastica

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'indagine conoscitiva sui mercati dell'editoria scolastica in Italia che comprende anche le pubblicazioni e gli ausili destinati a studenti e a docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Si tratta, sottolinea l'Antitrust, di un mercato del valore di circa 1 miliardo che riguarda 7 milioni di studenti e le loro famiglie e 1 milione di docenti. Avviata anche una consultazione pubblica.

L'indagine avviata dall'Autorità, spiega in una nota, "intende approfondire le dinamiche concorrenziali dei mercati interessati e una serie di criticità oggetto di ricorrente considerazione pubblica, come l'andamento dei prezzi, le modifiche frequenti delle edizioni, le difficoltà di approvvigionamento e delle modalità di distribuzione, le possibili rigidità nelle modalità di adozione scolastica, anche considerando le innovazioni tecnologiche nel settore, soprattutto per quanto riguarda la combinazione dei formati cartaceo-digitale e la circolazione dei diritti di proprietà delle edizioni digitali".

Contestualmente all'indagine, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica (call for inputs) sulle tematiche specificate in dettaglio nel provvedimento d'avvio dell'indagine: tutti i soggetti interessati possono inviare contributi pertinenti all'indirizzo e-mail IC57@agcm.it entro i prossimi 30 giorni.

L'editoria scolastica in Italia, sottolinea l'Antitrust, è considerevole sotto vari profili. Infatti, oltre all'obiettiva rilevanza economica delle attività interessate, pari a circa un miliardo di euro l'anno, è noto l'impatto "stagionale" del reperimento dei libri per i consumatori, ovvero circa 7 milioni di studenti e le loro famiglie, e il coinvolgimento professionale di quasi un milione di docenti. La particolare valenza culturale del bene-libro ha anche portato all'adozione di normative speciali, che condizionano profondamente il settore, conclude l'Autorità.

