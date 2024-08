Radiotaxi 3570 inottemperante, 140mila euro di multa dall'Antitrust

L'Autorità Antritrust ha comminato una multa da 140mila euro alla cooperativa Radiotaxi 3570 per inottemperanza ad un provvedimento del 2018 dell'Autorità.

Si tratta - spiega l'Autorità - della seconda inottemperanza per Radiotaxi 3570 "che non si è impegnata a riconoscere ai tassisti soci la possibilità di accettare, nei momenti in cui ci sia capacità produttiva eccedente, le chiamate provenienti da piattaforme terze, senza l'intermediazione obbligata della piattaforma proprietaria ItTaxi".

