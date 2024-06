P.S. Berlusconi, 'Siamo il primo editore davanti alla Rai. Porte sempre aperte per Mentana'

Le reti Mediaset nelle 24 ore hanno raggiunto, nella stagione 2023-2024, il 40,8% percento di ascolto medio. Lo ha fatto sapere l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi a Cologno Monzese. "Negli ultimi anni c'è stata una crescita. Più volte ci avete sentito raccontare di un cambio di passo che abbiamo cercato e voluto fortemente dopo il periodo del Covid e il lockdown: la tendenza è positiva. Abbiamo fatto più e più stagioni di crescita - ha detto Pier Silvio Berlusconi -. Nelle 24 ore, tutto compreso, siamo davanti alla Rai nel trend dello share". Risultati "che ci rendono il primo editore italiano". "Oggi, dallo scorso settembre a fine maggio, nelle 24 ore, compresi tutti gli eventi, il totale Mediaset è davanti al totale Rai" ha aggiunto. "Ma non è un nostro obiettivo - ha proseguito Pier Silvio - è un premio indiretto del lavoro fatto e non è un dato che possiamo sostenere. Anche per quantità di spesa e investimento. Rai investe tra i 180 e i 200 milioni (RPT tra i 180 e i 200 milioni) in fiction, noi siamo su cifre molto lontane. La nostra volontà è dare un prodotto più ricco possibile al pubblico, ma siamo una televisione commerciale".

"Non penso onestamente che questa Rai possa essere ancora giudicata, e non sta a me farlo. Quello che consiglio a tutto il management Rai, e anche alla politica, è di porsi gli obiettivi che siano quelli giusti e di fare il più possibile servizio pubblico e avere una Rai che risponda alla missione di servizio pubblico". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa. "Non caschino nella piccola trappola dei media, giornali, trasmissioni e siti, che per fare titolo strumentalizzano una posizione piuttosto che un'altra" ha aggiunto.

"Il mercato italiano è piccolo ma superaffollato e il sistema Mediaset batte i giganti del Web". Lo afferma l'amministratore delegato Piersilvio Berlusconi spiegando che il gruppo ha raggiunto una quota di spettatori settimanale (reach) di 95,9 milioni. Dopo Mediaset viene YouTube con 38 milioni, Netflix con 13,5 milioni e Amazon Prime con 12 milioni settimanali. "Per quanto riguarda le fiction, il nostro desiderio sarebbe sicuramente di investire di più, ma vogliamo investire di più trovando la nostra strada per produrre fiction. Non dobbiamo essere come le piattaforme che fanno prodotti iper-tematici e verticali che funzionerebbero poco" in tv. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa, replicando a chi chiedeva se Mediaset voglia investire di più nelle fiction. "La risposta è sì, in maniera graduale vorremmo investire di più, ma il motivo non è la maggiore competizione, anzi c'è sovraffollamento assoluto nell'offerta di serie e fiction" ha aggiunto.

"Mentana? Le nostre porte sono sempre aperte"

"Le nostre porte sono sempre aperte per Enrico Mentana". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sottolineando che "è un grande professionista dell'informazione e della televisione italiana: con lui ho un grandissimo rapporto, per noi può fare tanto ora e in futuro".

"Dei nuovi innesti siamo soddisfatti. Myrta Merlino il pomeriggio ha fatto un buon lavoro, ha lavorato tanto e il prodotto è migliorato. Per quanto riguarda Bianca Berlinguer siamo molto soddisfatti, il prime time va alla grande. Non solo siamo soddisfatti, ma vediamo anche nuovi prodotti. E non abbiamo motivi per non riconfermare questo Pomeriggio 5 e Myrta Merlino alla conduzione". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, in conferenza stampa.

"Dal punto di vista degli ascolti non ho rimpianti" dopo l'addio di Barbara D'Urso "e non lo dico contro di lei, ma è assolutamente oggettivo. Da un punto di vista personale, devo dire la verità: non ho mai avuto nulla contro Barbara d'Urso, mi spiace che sia diventato un caso così chiacchierato" ha detto Pier Silvio Berlusconi. "È stata una normale scelta televisiva e le auguro tutto il bene", ha aggiunto.

L'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi chiude il caso del video di Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli sulla conduzione del programma 'L'Isola dei Famosi'. "Mi hanno raccontato qualcosa ieri sera intorno alle 22 - spiega rispondendo a una domanda - ma non l'ho visto e non ho letto bene". "Penso di conoscere abbastanza Luxuria - sottolinea - c'è un qualche tipo di seconda lettura, non potrei assolutamente avere nessun tipo di negatività nei confronti di Luxuria o della Bruganelli".

Il 12 giugno sarà un anno dalla morte di Silvio Berlusconi, il ricordo di Mediaset

"Ricorderemo mio papà con un grande abbraccio". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi rispondendo a una domanda sull'imminente della morte di Silvio Berlusconi il prossimo 12 giugno. "Sono stato sommerso dalle mail dei nostri collaboratori in Italia e dalla Spagna di persone che chiedevano di stare insieme in quel giorno - sottolinea - e la settimana prossima abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri collaboratori di stare insieme". "Avverrà un grande abbraccio comune - afferma - e ricorderemo il nostro fondatore, per me è una cosa bellissima".

"Certo che in Mediaset ricorderemo mio papà e il nostro fondatore", spiega Piersilvio Berlusconi sottolineando che il prossimo 12 giugno "è una data il cui arrivo per me è pesante, al di là del dolore che è molto forte, e nel capire come e cosa fare". "Io e i miei fratelli non siamo ancora pronti e sono meno risoluto oggi - aggiunge - di come lo ero poco dopo". "I prodotti di news - spiega - hanno la facoltà di parlarne come meglio credono, sono sicuro che saranno super rispettosi, so che il duo Toni Capuozzo-Roberto Burchielli stanno lavorando a un piccolo spciale che andrà in onda nel 'prime time'". "Hanno sempre fatto un buon lavoro già sugli 80 anni di mio papà e della sua scomparsa". "Questo è quanto - conclude - e per altri prodotti io e i miei fratelli non siamo ancora pronti. Cosa e quando si vedrà".

