'Gli impegni su Ita-Lufthansa per l'Ue ancora non bastano'

La Commissione europea non ritiene ancora sufficienti gli impegni presentati da Ita e Lufthansa per ottenere il sì alle nozze. Tuttavia, le parti hanno ancora tempo per apportare miglioramenti in vista del verdetto atteso entro il 4 luglio. E' quanto si apprende a Bruxelles da diverse fonti vicine al dossier dopo il colloquio tra la vicepresidente dell'esecutivo Ue, Margrethe Vestager, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il caso viene definito "complesso" ma, spiegano le stesse fonti, è ancora possibile fare passi avanti sulla base della volontà delle parti.

Giorgetti da Vestager, 'chiarita all'Ue la nostra posizione su Ita'

Il colloquio tra il ministro Giancarlo Giorgetti e la vicepresidente dell'esecutivo Ue responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, sull'operazione Ita-Lufthansa, si è svolto al termine dell'Ecofin, quando il ministro si è recato a Palazzo Berlaymont.

La settimana scorsa il Tesoro e la compagnia tedesca hanno presentato impegni aggiuntivi per rispondere ai timori dell'antitrust Ue e ottenere il via libera alle nozze. Le nuove proposte di compromesso si muovono lungo tre direttrici: la cessione alle rivali - Easyjet in testa - di una quota significativa di slot nello scalo di Milano-Linate, l'apertura alle rivali di alcune tratte che collegano l'Italia con l'Europa centrale, e il congelamento per due anni dell'alleanza sulle rotte transatlantiche da Fiumicino con destinazione Stati Uniti e Canada.

L'antitrust Ue ha di seguito avviato il market test, la simulazione di mercato per valutare l'impatto delle proposte sull'equilibrio della concorrenza nei cieli europei. Il verdetto di Bruxelles è atteso entro il 4 luglio.

"Abbiamo chiarito la nostra posizione. Adesso aspettiamo il verdetto. La corte entra in camera di consiglio e ci diranno il verdetto. Poi commenteremo il verdetto", ha riferito Giorgetti al termine dell'incontro, sottolineando che "è sempre complicato, bisogna sempre avere tanta pazienza",

Ue, 'con Giorgetti discussi impegni e prossimi passi su Ita'

Nel loro colloquio odierno sulle nozze tra Ita e Lufthansa, la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, "hanno discusso dell'operazione, soprattutto per quanto riguarda i rimedi presentati" dalle parti la scorsa settimana, "e dei prossimi passi". Lo ha riferito una portavoce della Commissione europea.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA