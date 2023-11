Giorgetti: 'Fatto cose giuste ed è andata bene, continuare così'

Io, prima di tutta questa vicenda, ho detto al presidente del consiglio: se facciamo queste cose, andrà bene, se ne facciamo altre andrà male. Abbiamo fatto le cose giuste è andata bene. Secondo me dobbiamo continuare a fare le cose giuste. Questo è il mio pensiero e vedremo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Forum Internazionale del Turismo in corso a Baveno, rispondendo ad una domanda del conduttore che gli chiedeva se ci fossero timori prima del giudizio delle agenzie di rating. "Quando si dice non bisogna fare deficit, non bisogna far debito. No, non bisogna far debito. A margine di un Ecofin, il ministro tedesco, di cui sono abbastanza amico, mi dice: sono molto preoccupato per l'aumento dei tassi, l'anno prossimo pagherò 40 miliardi di tassi di interesse. E io gli ho risposto, è io che ne pago 90 cosa dovrei dire? La differenza sono 50 miliardi ed è quanto ogni anno il ministro delle finanze italiano - oggi sono io domani un altro - è la differenza di cui si deve farsi carico e sottrae" ai contribuenti. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Internazionale del Turismo. "Ecco perché se quelli di prima hanno sbagliato non dobbiamo sbagliare noi", ha aggiunto.

Giorgetti: 'Revisione Pnrr dà risorse a economia, per sviluppo'

"La cosa importante che vorrei sottolineare è che questa revisione fa una cosa importante: non fa debito in più perché ma definanzia alcune opere e alcuni investimenti che riteniamo meno rilevanti, debito molto poco buono e mettiamo dentro delle iniziative che invece vanno a beneficio dell'economia, delle imprese e dell'industria e che dovrebbero fungere un po' da molla per gli investimenti che generano sviluppo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Internazionale del Turismo parlando della revisione del Pnrr. "Non cadrei nel tranello 'abbiamo più risorse da spendere', anche perché faccio il ministro del Tesoro e quando sento evviva spendiamo di più già mi raffreddo un po'. Spendiamo meglio e soprattutto spendiamo in funzione dell'economia reale e dell'industria e spendiamo meno nella spesa di opere fatte così perché c'erano soldi che piovevano dal cielo. Questo reindirizzamento di risorse verso l'economia, l'industria, e anche turismo, è la cosa positiva da trarre da questa operazione di revisione", ha aggiunto.

Un successo il collocamento Btp determinante per rating

"Prima delle agenzie di rating c'è stata un'altra agenzia di rating molto più importante, che è stata quella dei risparmiatori italiani che hanno sottoscritto in massa" i titoli di stato italiani. "Quella vicenda è stata molto importante in funzione delle agenzie di rating: perché se gli italiani non credevano al messaggio cghe mandava il governo, inevitabilmente le agenzie di rating avrebbero tratto le conseguenze: se non ci credono gli italiani perché ci dobbiamo credere noi? Se ero in qualche modo in apprensione, non tanto per il giudizio delle agenzie di rating. Sono stato molto più contento del successo del collocamento. La vera soddisfazione è stato quel tipo di successo, che non era scontato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Internazionale del Turismo.

Giorgetti ha quindi confermato che il Tesoro proseguirà a fare emissioni destinate al retail. "Lo abbiamo detto ed è uno dei pillar della nostra proposta di politica economica: riequilibrare il portafoglio del debito pubblico italiano dagli investitori istituzionali sul pubblico retail. Per tanti ordini di motivi e ragioni. E' un percorso che richiede molto tempo, ma è percorso che si è avviato e si è avviato bene".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA