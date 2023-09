L'inflazione rallenta, ma pesa il carrello della spesa 

Il giorno dopo l'ennesimo rialzo dei tassi da parte della Bce, arriva la notizia di un'inflazione che in Italia ad agosto rallenta più del previsto e si fissa al 5,4% su base tendenziale rispetto al 5,9% di luglio. L'Istat ha così rivisto al ribasso le stime preliminari che indicavano un 5,5%. Frena anche il carrello della spesa - quello dei beni alimentari e per la cura della casa e della persona - con l'aumento tendenziale dei prezzi che passa dal 10,2% di luglio al 9,4% di agosto. Un livello che comunque resta elevato e che segnala la difficoltà di tantissime famiglie, in attesa di vedere quale sarà il risultato del trimestre anti-inflazione a partire dal primo ottobre. Tre mesi in cui, dopo l'accordo tra il Mimit da una parte e la grande distribuzione e l'industria dall'altra, scatterà un paniere a prezzi calmierati di beni alimentari, per l'infanzia e di prima necessità. I rialzi della banca centrale europea dovrebbero comunque aiutare a rinforzare la tendenza al ribasso dell'inflazione iniziata da alcuni mesi. In Italia quella di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ancora (dal 5,2% al 4,8%), così come quella al netto dei soli beni energetici (dal 5,5%, registrato a luglio, al 5,0%), mentre l'inflazione acquisita per il 2023 è al 5,7%. Guardando alle divisioni di spesa l'aumento dei prezzi è trainato dal comparto dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, con una crescita tendenziale del 9,9% (in rallentamento dal 10,7% di luglio), seguito da quello dei servizi recettivi e di ristorazione con un +6,8% (in rallentamento dal dal +8,0% di luglio). Crescono meno della media i prezzi dell'istruzione (+0,9% come a luglio 2023) e di abitazione, acqua, elettricità e combustibili con un +2,1%, in frenata dal 9% registrato a luglio. Ma anche quelli delle comunicazioni (+1,2% dal -0,4% di luglio) e quelli di abbigliamento e calzature (+3,4% tendenziale come a luglio). Nell'ambito degli energetici non regolamentati, a determinare in misura più rilevante la decelerazione dei prezzi (+5,7% tendenziale ad agosto contro il +7% di luglio) sono i prezzi del gas di città e gas naturale mercato libero (da +28,3% a -3,6% tendenziale) e dell'energia elettrica mercato libero (da +11,3% a -8,1%). Tali effetti, spiega l'Istat, sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi della benzina e di quelli del gasolio per i mezzi di trasporto, che hanno riportato i loro tassi di crescita su valori positivi, rispettivamente a +6,2% (da -8,8%) e a +0,6% (da -14,7%). Il capoluogo di regione che registra l'aumento dei prezzi maggiore è Genova, con un +7,1%. Mentre le variazioni tendenziali dei prezzi più contenute si registrano a Potenza (+3,4%) e a Trento (+3,8%). L'inflazione è più alta di quella nazionale - sottolinea l'Istat - nel Nord-Ovest (5,8%), nel Centro (5,5%) e nelle Isole (5,5%), mentre risulta inferiore al Sud (5,2%) e nel Nord-Est (5,0%). I consumatori sottolineano che il rallentamento dell'inflazione è "una goccia del mare", ricordando che l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è vicino al 10% e chiedono al Governo di intervenire partendo dalla tassazione dei carburanti. "Il tasso di inflazione al 5,4% - sottolinea il Codacons - si traduce in una maggiore spesa annua di 1.579 euro per la famiglia "tipo", che" sale a 2.046 euro annui per un nucleo con due figli. Ciò che preoccupa di più, tuttavia, è la crescita ancora sostenuta del carrello della spesa che ad agosto si attesta a +9,4%, ma soprattutto dei prodotti alimentari, i cui listini salgono in media del +9,9%". "Il raffreddamento dell'inflazione annua rispetto al +5,9% del mese precedente - sottolinea l'Unc - è solo un'illusione ottica, dato che significa che i prezzi, nonostante siano già insostenibili per le famiglie, salgono ancora, anche se ad un ritmo inferiore"

