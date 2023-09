Lufthansa, puntiamo a ok Ue tempestivo all'intesa con Ita

"Siamo in una fase avanzata del processo di notifica formale della transazione" con Ita "alla Commissione europea e alle altre autorità competenti e non vediamo l'ora di continuare il nostro dialogo costruttivo verso un via libera tempestivo". Lo riferisce all'ANSA un portavoce di Lufthansa.

"Sarebbe assurdo e incomprensibile" che dalla Ue ci fosserro "freni" alla fusione tra Ita e Lufthansa. Lo ha detto il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, per il quale "l'Ue "dovrebbe dare un giudizio non solo positivo, ma lodevole". "L'Europa - ricorda - ha chiesto a tutti i governi che ci hanno preceduto di risolvere la questione ex Alitalia attraverso una privatizzazione. Gli altri governi non hanno saputo affrontare la questione, e noi la risolviamo con una procedura che prevede che una compagnia straniera ne acquisisca una parte, seguendo perfettamente l'impulso che l'Europa ha dato per anni".



